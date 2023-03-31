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Пятница, 31 марта 2023, 16:43 мск

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В районе Артёмовска и Авдеевки ВСУ за сутки потеряли более 250 человек

Более 250 украинских военнослужищих и наемников было уничтожено за минувшие сутки в зоне СВО на Донецком направлении, где ведутся бои за Артёмовск и Авдеевку. Об этом сегодня сообщило министерство обороны России.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск общие потери противника за сутки составили до 260-ти украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одна гаубица Д-30», – говорится в сообщении ведомства.

В целом потери противника за сутки составили около 450 человек. Кроме того, ВСУ потеряли по четыре БМП и бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, по одной самоходной гаубице «Акация» и «Гвоздика», и пять гаубиц Д-20 и Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 76-ти районах», – добавили в минобороны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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