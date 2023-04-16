Украинские беженцы вышли на митинг в Нидерландах из-за плохих условий

Украинские беженцы, проживающие на военной базе Харскамп в Нидерландах, устроили акцию протеста. Вынужденные переселенцы жалуются на плохую еду и отсутствие приватности.

Военная база Харскамп находится в муниципалитете Эде в провинции Гелдерланд. Временный центр размещения рассчитан на короткий срок пребывания, однако беженцы из Украины находятся здесь более года.

Протестующие пожаловались на плохие условия проживания. Их не устраивает качество еды и медицинского обслуживания, а также образовательных услуг, которые получают их дети. Кроме того, на базе регулярно проводятся военные учения. «Мы живем здесь, как в армии. У нас нет уединения», – говорит один из беженцев.

По данным властей, в настоящее время в Харскампе проживают около 330 человек, в ближайшее время это число вырастет до 360-370. В целом в Нидерландах по состоянию на 10 февраля 2023 года, по информации ООН, находились 89 730 украинских беженцев.

Амстердам, Зоя Осколкова

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