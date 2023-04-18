El País предупредила о серьезных укреплениях на пути контрнаступления ВСУ

Российские силы построили серьезные оборонительные укрепления по линии соприкосновения с ВСУ. Военные аналитики спрогнозировали большие потери техники и живой силы для киевского режима, если контрнаступление все же состоится, пишет El País.

«800 километров траншей, противотанковые рвы, надолбы, бетонные пулеметные гнезда и дзоты сегодня образуют линию обороны. С лета прошлого года возводится массивный оборонительный барьер, чтобы сдержать ожидаемое украинское контрнаступление», – говорится в статье.

Британская разведка признала, что созданные российскими силами оборонительные сооружения сделали их ещё более серьёзным противником для ВСУ. Киевский режим ожидают «колоссальные» потери при попытке преодолеть линию бороны ВС РФ.

«Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», – предупредил австралийский генерал-майор Мик Райан.

По данным The Washington Post, Киев отложил весеннее контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Аналитики предупреждали, что от успехов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка Западом киевского режима. При этом, специалисты в Вашингтоне сомневаются в успехе наступления Киева, что подтверждается секретными документами Пентагона, попавшими в открытый доступ.

Москва, Наталья Рязанова

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