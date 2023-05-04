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Четверг, 4 мая 2023, 15:05 мск

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В Киеве признали, что держат войска у границ с Приднестровьем

Кулеба, фото: МИД Украины

Украина держит войска около границ с Приднестровьем, признал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает молдавский телеканал TV8.

«Приднестровье на нашем юго-западном фланге – это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы», – сказал глава дипломатического ведомства Украины.

По его словам, войска направлены для «потенциального сдерживания и контроля за ситуацией».

Кулеба добавил, что Киев не намерен нападать на Приднестровье. Приднестровье является «вопросом суверенитета Молдавии», – отметил он.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщал, что Киев перебросил тысячи военнослужащих в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Как утверждает источник, с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует двинуться в направлении Тирасполя для отвлечения российских войск, а вторая предпримет попытку захватить склады с боеприпасами в приднестровской Колбасне, которая находится у границы с Украиной.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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