ВС России нанесли удар по резервам ВСУ высокоточным оружием большой дальности

В Минобороны России сообщили о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по резервам противника в зоне СВО. Кроме того, за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными 695 боевиков, десятки единиц боевой техники, а также самолет Су-25 и 10 беспилотников.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. «В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», – добавили в Минобороны.

Тем временем, ожесточенные бои идут на Донецком направлении, в частности, в Артемовске. Штурмовые отряды сражаются в западной части города при поддержке войск ВДВ на флангах. «За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30», – отметили в МО.

В ДНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены три склада боеприпасов горно-штурмовой, механизированной бригад ВСУ и территориальной обороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО в Херсонской области сбит украинский Су-25. Помимо этого, за сутки перехвачено три снаряда «Ураган» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У», уничтожены десять дронов противника.

Москва, Зоя Осколкова

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