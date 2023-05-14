ВС РФ нанесли удары военным объектам в Тернополе и Днепропетровской области

Российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – уточнили в Минобороны РФ.

Москва, Светлана Антонова

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