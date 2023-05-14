ВСУ попытались перейти в наступление на Соледаро-Артемовском направлении: все атаки отражены

В течение прошедших суток севернее и южнее Артемовска подразделения украинской армии предприняли массовые попытки прорыва обороны российских войск. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, все атаки были отражены – уничтожена бронетехника, потери противника убитыми и ранеными составили порядка 400 военнослужащих.

В оборонном ведомстве уточнили, что, отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии ВС РФ.

В частности, подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное Донецкой народной республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял около 200 военнослужащих убитыми и раненными.

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя.

Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак он героически погиб, получив множественные осколочные ранения.

Личным составом 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отражены шесть атак восточнее населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты, а также другая военная и специальная техника.

Уничтожено семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50-ти украинских военнослужащих.

В зоне ответственности 6-й дивизии отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех боевых машин пехоты. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, два танка и три боевые машины пехоты.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено 24 самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 107 огневых задач.

Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», – подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»