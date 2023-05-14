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Воскресенье, 14 мая 2023, 19:34 мск

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«Нет сил»: Зеленский выпрашивает у Германии побольше оружия для удара по России

Фото: администрация Зеленского

У киевского режима нет достаточного количества оружия для ударов по территории России во время контрнаступления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

«Мы не атакуем территорию России <...> На это у нас нет ни сил, ни времени. И у нас не осталось оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать», – сказал Зеленский (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, считает ли он возможным занять часть российской территории для усиления переговорной позиции.

Как утверждает Зеленский, подготовка к контрнаступлению продолжается, ВСУ «почти готовы к успеху».

При этом президент Украины допустил, что в случае провала задумается о необходимости мирных переговоров.

В воскресенье Зеленский прибыл в столицу Германии. Накануне правительство ФРГ согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 мдрд евро.

Берлин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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