Российские военнослужащие сорвали переброску резервов украинских войск на Запорожский фронт, нанеся точечный удар Днепропетровску. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Украинская армия понесла большие потери, о чем свидетельствуют средства визуального контроля и сообщения, поступающие от горожан, добавил он.

Ранее СМИ и военкоры сообщили о серии сильных взрывов, прогремевших в Днепропетровске в ночь на понедельник, 22 мая. По их информации, ВС России ударили по местам дислокации подразделений ВСУ и техники, а также по инфраструктурным и промышленным объектам крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В одном из районов города вспыхнул сильный пожар. Власти сообщили о проблемах с электро- и водоснабжением.

По последним данным Минэнерго Украины, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры обесточены более 20 населенных пунктов Днепропетровской области.

Кроме того, сообщается о нанесении ударов по местам дислокации украинских военных и ремонтных баз техники ВСУ в Запорожье, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, есть данные об ударах по объектам в Харькове и Кривом Роге.

Москва, Наталья Петрова

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