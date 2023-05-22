российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 мая 2023, 14:56 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ не допустили переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт

Российские военнослужащие сорвали переброску резервов украинских войск на Запорожский фронт, нанеся точечный удар Днепропетровску. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Украинская армия понесла большие потери, о чем свидетельствуют средства визуального контроля и сообщения, поступающие от горожан, добавил он.

Ранее СМИ и военкоры сообщили о серии сильных взрывов, прогремевших в Днепропетровске в ночь на понедельник, 22 мая. По их информации, ВС России ударили по местам дислокации подразделений ВСУ и техники, а также по инфраструктурным и промышленным объектам крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. В одном из районов города вспыхнул сильный пожар. Власти сообщили о проблемах с электро- и водоснабжением.

По последним данным Минэнерго Украины, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры обесточены более 20 населенных пунктов Днепропетровской области.

Кроме того, сообщается о нанесении ударов по местам дислокации украинских военных и ремонтных баз техники ВСУ в Запорожье, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, есть данные об ударах по объектам в Харькове и Кривом Роге.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Боррель анонсировал скорые поставки Украине F-16 от ЕС / Обстрелы нарастают: ВСУ активизировались на Купянском направлении / Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о передаче Бахмута ВС РФ до 25 мая / «Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев оценил заявление главы Еврокомиссии о переговорах с Киевом / Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск / Минобороны сообщило о ракетном ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ / Фон дер Ляйен отвергла возможность переговоров России и Украины на равных / Украина срочно перебрасывает резервы к Артемовску и Часову Яру

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Украина,