В Минобороны заявили о провале попытки ВСУ вернуть потерянные позиции в ЛНР

Минобороны России сообщило о попытке украинских военных вернуть утраченные позиции в Луганской народной республике. Это произошло на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества красно-лиманского направления, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, попытку атаки предприняли военнослужащие 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ. Однако в результате огневого воздействия украинские подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике, отметил Савчук.

Начальник пресс-центра также сообщил, что авиация группировки «Центр» ударила по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника на красно-лиманском направлении, передает РИА «Новости». А артиллеристы, по его словам, нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники ВСУ.

Ранее сегодня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешных попытках украинских военных прорвать линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции в районе Кременной на красно-лиманском направлении. «Не взирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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