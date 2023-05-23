российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 09:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Минобороны заявили о провале попытки ВСУ вернуть потерянные позиции в ЛНР

Минобороны России сообщило о попытке украинских военных вернуть утраченные позиции в Луганской народной республике. Это произошло на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества красно-лиманского направления, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, попытку атаки предприняли военнослужащие 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ. Однако в результате огневого воздействия украинские подразделения понесли значительные потери в личном составе и технике, отметил Савчук.

Начальник пресс-центра также сообщил, что авиация группировки «Центр» ударила по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника на красно-лиманском направлении, передает РИА «Новости». А артиллеристы, по его словам, нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники ВСУ.

Ранее сегодня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о безуспешных попытках украинских военных прорвать линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции в районе Кременной на красно-лиманском направлении. «Не взирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ не допустили переброску резервов ВСУ на Запорожский фронт / Боррель анонсировал скорые поставки Украине F-16 от ЕС / Обстрелы нарастают: ВСУ активизировались на Купянском направлении / Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о передаче Бахмута ВС РФ до 25 мая / «Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев оценил заявление главы Еврокомиссии о переговорах с Киевом / Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск / Минобороны сообщило о ракетном ударе по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ / Фон дер Ляйен отвергла возможность переговоров России и Украины на равных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Украина,