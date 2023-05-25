ВС РФ остановили в зоне СВО пять групп украинских диверсантов и сбили 28 дронов

Российские военные за минувшие сутки пресекли действия пяти украинских диверсионных групп в Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. В ДНР уничтожены два склада с боеприпасами украинской армии в районе Авдеевки и Ступочек.

Также сообщается, что силы ПВО России сбили 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также перехватили восемь реактивных снарядов системы HIMARS.

По данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери на Донецком и Купянском направлениях. Так, на Донецком направлении украинские войска лишились 270 военнослужащих, а на Купянском – 190 солдат и офицеров.

Всего за сутки украинская армия потеряла в общей сложности порядка 660 военных, три боевых бронемашины, две САУ «Гвоздика», пять буксируемых гаубиц Д-30, гаубицу Д-20, а также 14 автомобилей.

Авиация и артиллерия ВС России в течение суток поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотник, 424 зенитных ракетных комплекса, 9298 танков и других боевых бронемашин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10447 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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