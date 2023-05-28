На Украине заявили о самой мощной атаке российских дронов с начала СВО

Украина в ночь на воскресенье, 28 мая, подверглась атаке рекордного количества беспилотников, заявили Воздушные силы ВСУ. По утверждению военного командования, были зафиксированы пуски 54 дронов, из них 52 были сбиты.

Как заявил начальник киевской военной администрации Сергей Попко, минувшей ночью воздушная тревога в украинской столице продолжалась более пяти часов. Он назвал ночную атаку БПЛА самой массированной после начала боевых действий. По его словам, это была 14-я атака на Киев с начала мая. Попко уверяет, что за ночь в украинской столице было сбито более 40 беспилотников.

Полиция Киева сообщила об одном погибшем и двух раненых. Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей, передает «Страна.ua» со ссылкой на правоохранителей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Голосеевском районе после попадания, как утверждается, «обломков дрона» возник пожар на одном из предприятий. Его площадь составила 700 кв. м, разрушены строительные конструкции на площади 1000 кв. м. К 5:19 мск возгорание было локализовано, уточнил Кличко.

Также сообщалось о попадании по складу в Голосеевском районе.

По информации украинских СМИ, минувшей ночью взрывы были слышны в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Власти Житомира сообщили о поражении инфраструктурного объекта.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»