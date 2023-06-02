Советник Залужного пригрозил новыми атаками на Россию

Советник главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что атаки на российскую территорию станут «новой нормой».

«Все военные позиции в России являются законными целями», – заявил он в интервью испанской El Mundo, отметив, что в современную эпоху следует «действовать с воображением» (цитата по РИА «Новости»).

Как отметили авторы статьи после беседы с Назаровым, Киев мог разработать неожиданный военный план с отвлекающими ударами, намеренно заставив СМИ обратить внимание на украинском контрнаступлении на востоке и юге, тогда как нападения начались в другом месте.

Недавняя атака дронов на Москву могла быть частью этого плана, пишет газета.

Москва, Наталья Петрова

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