В зоне специальной военной операции был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки перехвачено восемь снарядов HIMARS и «Ураган», а также уничтожены 13 украинских беспилотников.

За последние сутки противник понес потери по всем направлениям. В общей сложности киевский режим лишился более 600 солдат ВСУ и наемников, пяти броневиков, одной БМП, 18 автомобилей и пикапов, двух самоходных артиллерийских установок Krab, гаубиц Д-20, «Мста-Б», Д-30, а также САУ «Акация», «Panzerhaubitze 2000» и «Нона-С».

Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении и одной на Красно-Лиманском направлении.

На Херсонском направлении уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, двух складов ВСУ лишились в ДНР и в Малиновке Харьковской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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