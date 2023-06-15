Норвегия и Дания передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов

Норвегия и Дания договорились дополнительно передать Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов. Осло поставит сами снаряды, а Копенгаген – взрыватели и метательные заряды. Об этом сообщило норвежское Минобороны Норвегии.

Норвегия также решила передать украинской армии 7 тыс. снарядов из собственных запасов – они уже отправлены на Украину. А Дания предоставит ВСУ еще 2 тыс. снарядов для артиллерии.

Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грэм, «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах». По его словам, Норвегия будет оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее Норвегия передала Киеву 20 тыс. артиллерийских снарядов.

Напомним, 31 мая глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт анонсировала предоставление Украине военной помощи общим объемом около 7 млрд. евро в ближайшие пять лет.

Осло, Наталья Петрова

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