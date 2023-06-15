российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 июня 2023, 11:51 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Норвегия и Дания передадут Украине еще 9 тыс. артиллерийских снарядов

Архив, фото: nara.getarchive.net

Норвегия и Дания договорились дополнительно передать Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов. Осло поставит сами снаряды, а Копенгаген – взрыватели и метательные заряды. Об этом сообщило норвежское Минобороны Норвегии.

Норвегия также решила передать украинской армии 7 тыс. снарядов из собственных запасов – они уже отправлены на Украину. А Дания предоставит ВСУ еще 2 тыс. снарядов для артиллерии.

Как отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грэм, «Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах». По его словам, Норвегия будет оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее Норвегия передала Киеву 20 тыс. артиллерийских снарядов.

Напомним, 31 мая глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт анонсировала предоставление Украине военной помощи общим объемом около 7 млрд. евро в ближайшие пять лет.

Осло, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВС РФ нанесли новые удары по резервам ВСУ, наемникам и складам вооружений / «Один к 10 в нашу пользу»: ВСУ потеряли в контрнаступлении до 30% иностранной техники / США собираются передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ / «Эта сволочь пойдет на любые преступления»: лидер КПРФ оценил «ядерные» перспективы украинского конфликта / Число погибших из-за наводнения после прорыва Каховской ГЭС выросло до 17 человек / Тело седьмой жертвы нашли в зоне затопления в Херсонской области / США сегодня могут объявить о новом пакете военной помощи Украине / Зеленский окончательно и официально отменил День Победы 9 мая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,