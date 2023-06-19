В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлени

Украинские военные силами до роты предприняли попытку прорвать линию обороны в районе населенного пункта Стельмаховка в Сватовском районе Луганской народной республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Благодаря аэроразведке, замысел противника был своевременно раскрыт», – написал он в своем телеграм-канале. По украинским боевикам был нанесен упреждающий удар. В результате противник понес потери и отказался продолжать наступательные действия, отметил Марочко.

Также он сообщил, что на Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили из артиллерии колонну техники ВСУ юго-западнее города Кременная, в районе Серебрянского лесничества. Украинские потери составили около 20 человек и шесть единиц автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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