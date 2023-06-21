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Среда, 21 июня 2023, 10:24 мск

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Украинские военные портят западную бронетехнику, чтобы не идти в контрнаступление

Фото: glavcom.ua

На Донецком направлении украинские военнослужащие саботируют приказ командования и портят военную технику, чтобы не идти в атаку на российские позиции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, украинская военная служба правопорядка задержала в районе населенного пункта Ямполь трех военнослужащих механизированного подразделения за отказ выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения сил ВСУ на бронетехнике западного производства.

Также механиков-водителей бронемашин обвинили в преднамеренной порче техники после обнаружения в топливной системе посторонних частиц, которые были занесены в обход фильтров, добавил Марочко.

Накануне Минобороны России сообщило, что на Донецком направлении в течение суток российские войска отразили 10 атак ВСУ в районах Красногоровки, Авдеевки и Марьинки Донецкой народной республики. В ходе боев было уничтожено до 220 украинских боевиков, три боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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