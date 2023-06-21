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Среда, 21 июня 2023, 12:55 мск

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В Германии испытывают шок из-за провального контрнаступления ВСУ

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг заявил, что в Германии шокированы тем, как неудачно развивавается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

«Германия сейчас переживает шок», – сказал эксперт в комментарии изданию T-online. Он объяснил это тем, что вокруг контрнаступления ВСУ создавался большой ажиотаж, однако теперь царит уныние.

Как отметил Меллинг, сегодня украинской армии намного труднее вести боевые действия, чем прошлым летом. Он считает, что ВСУ не смогут так же быстро продвигаться, как летом 2022 года. Эксперт допустил, что Киев может вообще не добиться победы в ходе контрнаступления.

Активные наступательные действия ВСУ ведут с 4 июня на Запорожском участке линии боевого соприкосновения, однако им не удается прорвать российскую линию обороны. Украинская армия несет значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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