ВСУ готовятся провести новую попытку контрнаступления на Запорожском направлении до июльского саммита НАТО. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинские военные после того того, как потерпели неудачи и понесли значительные потери, провели перегруппировку и собираются провести новую попытку контрнаступления до середины июля, когда пройдет саммит НАТО, передает РИА «Новости».

Рогов подчеркнул, что ВСУ по-прежнему сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. По его мнению, основная битва предстоит впереди.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Общественник также отметил, что украинская армия может попытаться атаковать со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу.

Ранее сегодня Рогов сообщил, что ВСУ на немецких танках Leopard с крестами начали новую атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в 4 часа утра 22 июня, отметив, что украинские боевики любят «всё копировать с нацистской Германии».

По словам эксперта, ВСУ при поддержке артиллерии бросили в атаку десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава.

Москва, Наталья Петрова

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