ВСУ перебрасывают резервы под Купянск, куда подошли российские танки

Украинское военное командование перебрасывает оперативные резервы в город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, колонны ВСУ с автомобильной и бронетехникой двигаются с северо-западного направления к Купянску.

«Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что техника еще не участвовала в боевых действиях – об этом свидетельствует ее состояние.

Ранее сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление на Купянском направлении. Как отмечал военный журналист Денис Кулага, «танкисты выходят к рубежам в пригороде Купянска и атакуют огневые точки». Он добавил, что российские военные подошли еще ближе к границам города, заняв два крупных укрепрайона ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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