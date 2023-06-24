ВС РФ отразили 17 атак на четырех направлениях: ВСУ потеряли почти 600 боевиков

Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на четырех направлениях. За сутки российским военным удалось отбить 17 атак и уничтожить 590 боевиков и наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Так на Южно-Донецком направлении подавлено три атаки противника. На Запорожском российской армии удалось отразить атаку 47-й механизированной бригады ВСУ.

«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 170-ти украинских военнослужащих, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20», – сообщили в МО. Кроме того, в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Наибольшие потери в живой силе киевский режим понес на Донецком направлении, где были отражены девять атак, в ходе которых уничтожено более 245-ти украинских боевиков, БМП, семь пикапов, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» отразила четыре попытки наступления. Также здесь перехватили три украинских диверсионно-разведывательных группы. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 100 солдат и наемников, БМП, две боевые бронированные машины, три пикапа, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

На Купянском и Херсонском направлениях пресечена деятельность трех групп диверсантов, убито до 75 боевиков, уничтожены пять автомобилей, РСЗО «Град», две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе города Днепропетровск уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

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