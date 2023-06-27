Российская армия отразила 12 атак и перехватила три группы диверсантов-разведчиков ВСУ

За минувшие сутки вооруженные силы Украины предприняли 12 попыток наступления на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Две атаки были успешно отражены группировкой войск «Центр». Семь попыток атаковать пресекли бойцы подразделений «Южной» группировки войск. Военнослужащие группировки «Восток» отразил три атаки на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Запорожской области. «На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Общие потери противника в течение суток составили более 600 военнослужащих, 11 броневиков, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», один танк, три БМП, 16 автомобилей, три гаубицы Д-20, по одной Д-30 и «Мста-Б», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также САУ «Гвоздика» и «Акация».

Кроме того, уничтожены склады с боеприпасами ВСУ в ДНР и Харьковской области. Артиллерией и авиацией поражены командный пункт горно-штурмовой бригады и узел связи механизированной бригады ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах», – добавили в Минобороны.

В воздухе системами ПВО были перехвачены два снаряда HIMARS и шесть украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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