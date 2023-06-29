При попытке атаковать на Донецком направлении ВСУ потеряли более 530 боевиков и наемников

Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. За сутки российские военные отразили пять атак. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где было успешно отражено четыре атаки. «В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отбита атака украинских подразделений в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР).

В ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области, ДНР и ЛНР. «В районах населенных пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой народной республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», – отметили в Минобороны.

На остальных направлениях были уничтожены до 265 солдат ВСУ, четыре броневика, 16 автомобилей, четыре гаубицы Д-30, три гаубицы Д-20, два орудия «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и «Акация», а также РСЗО «Град».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО в течение суток перехвачено два снаряда HIMARS, ракета HARM и сбиты 11 украинских дронов.

Москва, Зоя Осколкова

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