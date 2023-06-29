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Четверг, 29 июня 2023, 18:30 мск

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Киев готовит новый плацдарм для обстрелов российских регионов

Киевский режим готовит новый плацдарм для обстрелов российских регионов – украинские власти просят жителей приграничной Сумской области срочно эвакуироваться. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале

Как считает Рогов, режим Зеленского готовится использовать северные районы Сумской области для обстрелов российских регионов, чтобы повысить уровень эскалации на этом участке для отвлечения наших сил от основных направлений главных ударов противника.

Ранее стало известно, что призыв покинуть населению приграничные районы Сумской области озвучил командующий объединёнными силами ВСУ генерал Наев. «Сумское направление остаётся наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – заявил он.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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