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Воскресенье, 9 июля 2023, 14:08 мск

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Российские войска уничтожили колонну бронетехники ВСУ (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожение колонны бронемашин ВСУ. В ведомстве уточнили, что взорваны, как минимум, 10 единиц техники.

«Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства», – говорится в сообщении минобороны.

По данным на 8 июля, всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено: 453 самолета, 241 вертолет, 4938 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10582 танка и других боевых бронированных машин, 1135 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5383 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11512 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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