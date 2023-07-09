Все атаки отражены: ВС РФ за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и наёмников

В течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали новые попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Как говорится в очередной сводке министерства обороны РФ, все атаки успешно отражены. На всех направлениях специальной военной операции уничтожено в общей сложности порядка 550 военнослужащих ВСУ и наёмников.

На Донецком направлении успешно отражены атаки противника в районах Белогоровки, Опытного, Первомайского и Северного. За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Кроме того, в районах населенных пунктов Карловка и Краматорск уничтожены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены попытки атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка. Вблизи Ровнополя обезврежена диверсионно-разведывательная группа.

Общие потери противника на данных направлениях составили свыше 210-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В целом за сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Купянском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109-ти районах. В районе населенного пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории ДНР и ЛНР.

Москва, Светлана Антонова

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