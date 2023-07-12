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Среда, 12 июля 2023, 16:13 мск

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Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster

Фото: pixabay

Австралия передаст вооруженным силам Украины еще 30 бронетранспортеров Bushmaster. Об этом заявил премьер-министр Энтони Албаниз на саммите НАТО в Вильнюсе.

О своем решении австралийский премьер заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Киев уже получал 90 таких машин.

Бронетранспортеры Bushmaster используются для переброски военнослужащих, для скорой медицинской помощи раненым, патрулирования, а также как мобильные пункты размещения командования.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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