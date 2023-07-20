ВС РФ третий день бомбят Одессу за теракт на Крымском мосту

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов возмездия по Одесской области Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Целью удара высокоточным оружием морского и воздушного базирования стали цеха производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области.

Кроме того, в городе Николаев были разбиты склады боеприпасов ВСУ и уничтожены объекты топливной инфраструктуры.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Стоит отметить, что Россия третий день подряд наносит удары по Одесской области в качестве мести за теракт на Крымской мосту, совершенный киевским режимом 17 июля. Тогда в результате атаки погибли два человека. Движение по автомобильной части моста было прервано почти на сутки. Двустороннее движение на участке планируется восстановить к осени.

Москва, Зоя Осколкова

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