ВСУ сбрасывают с дронов мины с датчиками движения

Российские саперы столкнулись с термобарическими минами, которые применяют вооруженные силы Украины. Боеприпасы доставляют с помощью беспилотников.

«Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», – рассказал РИА «Новости» сапер с позывным «Рахматулла».

В изготовлении такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Устройство распылит горючее вещество в виде аэрозоля и взорвет полученное газовое облако.

При приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает и происходит поражение цели, добавил собеседник агентства.

Москва, Зоя Осколкова

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