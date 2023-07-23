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Воскресенье, 23 июля 2023, 09:38 мск

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ВСУ сбрасывают с дронов мины с датчиками движения

Российские саперы столкнулись с термобарическими минами, которые применяют вооруженные силы Украины. Боеприпасы доставляют с помощью беспилотников.

«Они дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека», – рассказал РИА «Новости» сапер с позывным «Рахматулла».

В изготовлении такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Устройство распылит горючее вещество в виде аэрозоля и взорвет полученное газовое облако.

При приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает и происходит поражение цели, добавил собеседник агентства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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