Российские летчики сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне специальной военной операции. Кроме того, за сутки ВС РФ отразили 23 атаки ВСУ, уничтожив 750 боевиков и наемников, а также десятки единиц техники, предоставленной киевскому режиму западными странами. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства. В воздухе средства ПВО перехватили снаряд HIMARS, крылатую ракету Storm Shadow и 28 украинских БПЛА.

Ожесточенные бои продолжаются на Донецком направлении, где действиями подразделений «Южной» группировки войск отражены 14 атак ВСУ. «Потери противника за сутки составили до 370-ти украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, двадцать четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика»», – отметили в МО.

За минувшие сутки уничтожено семь складов боеприпасов украинских военных в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Поражены три пункта управления, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в ЛНР.

На остальных направлениях киевский режим лишился 380 боевиков и наемников, семи танков Leopard, 30 броневиков, в том числе десяти БПМ Bradley, 22 автомобилей и пикапов, САУ «Акация», Д-30 и Д-20, а также гаубицы «Мста-Б» и артсистемы М777.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 104-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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