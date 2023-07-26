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Среда, 26 июля 2023, 10:50 мск

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В Харьковской области после налета БПЛА горели промышленные объекты

В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения в результате взрывов в ночь на 26 июля. Об этом сообщил мэр города Первомайский Николай Бакшеев, передает агентство УНИАН.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», – заявил чиновник.

Позже глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атаки беспилотников в городе Первомайский «повреждено здание склада, произошел пожар».

В Харьковской и Сумской областях около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Чуть позже украинские издания сообщили о взрывах в Харьковской области, объяснив их работой системы ПВО. Воздушная тревога в этих регионах была отменена около 02:00.

Харьков, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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