На Украине заявили о ночном ракетном ударе по порту в Одесской области

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что по портовой инфраструктуре региона ночью был вновь нанесен ракетный удар.

После обстрела с подлодки в акватории Черного моря ракетами «Калибр» «повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля», – написал он в своем телеграм-канале. В результате удара погиб 44-летний гражданский охранник одного из объектов, уточнил Кипер.

По данным Воздушных сил Украины, удар по порту в Одесской области нанесли два «Калибра». «Ракеты «Калибр» были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение», – сообщило оперкомандование «Юг» ВСУ, передает издание «Страна.ua».

Российские военные наносят массированные удары по целям ВСУ в Одессе и Одесской области после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту 17 июля. Минобороны заявляло, что высокоточным оружием уничтожены объекты, где готовились теракты против России с применением катеров-беспилотников, и пункты размещения иностранных наемников.

Одесса, Наталья Петрова

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