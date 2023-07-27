Украина лишилась почти пятой части снаряжения НАТО, переданного для контрнаступления. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Как отмечает издание, потери от разрекламированного контрнаступления Украины являются «тяжелыми и ранними», поскольку Киев потерял почти пятую часть от предоставленного для операции вооружения.

В связи с этим, вместо прорыва через минные поля на бронетехнике украинские силы сосредоточились на артиллерийском обстреле российских оборонительных позиций, говорится в статье. Это, как утверждается, позволило «сократить потери и добиться небольшого продвижения».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили почти треть западных вооружений и боеприпасов, отправленных ВСУ.

Украинские войска начали контрнаступление 4 июня. Киевский режим применил полученное от западных стран вооружение, в том числе танки Leopard и БМП Bradley. Впоследствии кадры с разбитыми на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 11 июля сообщал, что потери ВСУ на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники.

Президент РФ Владимир Путин заявлял 21 июля, что у ВСУ пока нет результатов, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Как отметил глава государства, киевскому режиму не помогают «ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников».

Москва, Наталья Петрова

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