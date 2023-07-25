Российские войска уничтожили около трети западных поставок вооружений ВСУ

Почти треть западных вооружений и боеприпасов, отправленных войскам киевского режима, уничтожена российской армией в ходе спецоперации. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, сейчас можно говорить лишь примерными цифрами. «Уничтожено примерно в районе 30 процентов», – сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что «точку ставить пока рано», потому что поставка вооружения ВСУ со стороны западных стран продолжается, хоть и не с такой интенсивностью, как это было перед объявленным Киевом контрнаступлением. «Но, тем не менее, поставки мы фиксируем», – сказал врио главы ДНР.

В то же время Пушилин отметил, что по всей линии боевого соприкосновения «ситуация остается сложной, но контролируемой». По его словам, по-прежнему под обстрелом со стороны ВСУ находится Артемовск, поэтому пока нет возможности приступить к обследованию территории города. Сложной остается ситуация также на его флангах.

Врио главы ДНР пояснил, что противник пытается добиться хоть какого-то успеха, и на какие-то периоды времени ему «удается даже теснить наши подразделения». «Но это происходит не на долгий срок, и противник с большими потерями вынужден отступать с позиций», – уточнил он, добавив, что российские войска улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»