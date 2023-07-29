Минобороны заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Минобороны России подтвердило ракетный удар в Днепропетровске. По информации ведомства, удар был нанесен по пункту управления украинских вооруженных сил.

«Вечером 28 июля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск», – говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что назначенный объект был поражен, цель удара достигнута.

Напомним, вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании ракеты в здание управления СБУ по Днепропетровской области.

Позже глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при ударе было разрушено строение, расположенное рядом со зданием СБУ. По его данным, в нем размещался центр принятия решений, в котором находилось много иностранных специалистов. Под завалами погибли «десятки офицеров», – уточнил политик.

Москва, Наталья Петрова

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