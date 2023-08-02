Зеленский заявил о сильных разрушениях на юге Украины после атаки «Гераней»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после ночных взрывов на Украине зафиксированы повреждения, самые существенные – на юге страны. Он признался, что украинская система ПВО работает на максимуме возможностей.

«Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил… К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на юге страны», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее в ВСУ заявили, что часть российских дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

До этого власти Одесской области сообщали, что в результате российских ударов, нанесенных ночью 2 августа, повреждена портовая и промышленная инфраструктура региона. Украинские СМИ писали о прилетах в городе Измаиле, где расположен один из трех крупных украинских портов на Дунае. Отмечалось, что в результате взрывов загорелось нефтехранилище. Пожары также вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. По данным СМИ, в Измаиле прилеты были по зданию морского вокзала и Дунайского пароходства. Оперативное командование «Юг» ВСУ позже заявило о повреждении элеватора и зернохранилища. Также существенные повреждения получили административные здания в порту, уточнили военные.

Украинские СМИ также сообщали о ночных взрывах в Киеве и Киевской области. По информации властей украинской столицы, в результате взрывов повреждены два нежилых здания. Также поступила информация о взрывах в Харьковской области. Ночью воздушная тревога объявлялась в восьми украинских регионах.

Киев, Наталья Петрова

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