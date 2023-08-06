ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении

В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы российских войск при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе н.п. Ольшаны и овладели четырьмя опорными пунктами, семью наблюдательными постами и разгромили до роты живой силы ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, также подразделения ВС РФ уничтожили пункт боепитания, пикап, а также захватили 82-мм миномет, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по пункту временной дислокации подразделений 103 отдельной бригады территориальной обороны, а также по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14 отдельной механизированной бригады. В полосе обороны 1 танковой армии противник из состава 25 отдельной воздушно-десантной бригады предпринял две попытки контратаковать позиции наших войск в районе н.п. Новоселовское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери противника составили до взвода пехоты», – уточнил Зыбинский.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены буксируемая гаубица американского производства М777 в районе н.п. Малая Шапка, самоходная артиллерийская установка польского производства «Краб» и пункт боепитания в районе н.п. Песчаное Верхнее.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 «Палладин» в районе н.п. Петропавловка, добавил он.

Как сообщало накануне минобороны РФ, российские войска в результате наступательных действий на Купянском направлении взяли под контроль населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике. В то же время штурмовыми отрядами армии РФ на широком фронте улучшено положение по переднему краю в Харьковской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»