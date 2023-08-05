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Суббота, 5 августа 2023, 15:01 мск

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Наступление на Купянском направлении: армия России взяла под контроль Новоселовское в ЛНР

Российские войска в результате наступательных действий на Купянском направлении взяли под контроль населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике. В то же время, как говорится в сообщении министерства обороны РФ, штурмовыми отрядами армии РФ на широком фронте улучшено положение по переднему краю в Харьковской области.

Вместе с тем около Синьковки, Загоруйковки и Берестового в Харьковской области успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.

За сутки на данном направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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