Байден не оставит Украину без военной и финансовой помощи – посол Украины в США

Вашингтон не оставит Киев без военной и финансов помощи, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о временном целевом бюджете, который не предполагает новые расходы на поддержку Украины.

Как заявила украинский посол в США Оксана Маркарова, «Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными».

«Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», – пояснила Маркарова в комментарии в соцсетях.

По ее словам, в распоряжении Киева будет, как минимум, $1,6 млрд на оборонную помощь и $1,23 млрд прямой бюджетной поддержки – сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка. Также предполагаются значительные суммы на энергетические и другие программы, – уточнила посол Украины в США.

Вашингтон – Киев, Светлана Антонова

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