Вооруженные силы России нанесли удары по военным промышленным объектам в Харькове и Днепропетровской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, в Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления техники ВСУ, а в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

В то же время на линии соприкосновения в зоне СВО за последние сутки российские войска успешно отразили семь атак противника на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. При этом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

В общей сложности на всех направлениях уничтожено более 650 боевиков, а также десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем, в том числе самоходная гаубица «Caezar» производства Франции. В районе Купянска в Харьковской области уничтожен склад вооружения.

Кроме того, поражены 58 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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