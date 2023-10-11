Российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении штурмовика Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за прошедшие сутки средства ПВО перехватили три авиабомбы «JDAM», семь HARM и четыре снаряда HIMARS. Также был сбит 41 беспилотник.

«На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, – сообщили в оборонном ведомства. – В районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У».

За сутки ВС РФ отразили 14 атак ВСУ. Наибольшую активность боевики киевского режима проявили на Купянском направлении, где было организовано десять контратак. Суточные потери противника составили до 280-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артсистема М777, САУ «Krab» и «Гвоздика».

Тем временем, на Донецком направлении при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка. Здесь за сутки ВСУ лишились 330-ти военнослужащих убитыми и ранеными, танка, 11 бронетранспортеров, четырех броневиков, трех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две САУ «Krab» и гаубица Д-20.

В Харьковской области и ДНР были уничтожены склады боеприпасов подразделения иностранных наемников и 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

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