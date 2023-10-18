Российские войска отбили полтора десятка атак ВСУ: потери противника составили почти 600 боевиков

За минувши сутки российские войска в зоне специальной военной операции отразили полтора десятка атак ВСУ и уничтожили четыре диверсионные группы. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в общей сложности уничтожено почти 600 боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллеристских систем, а также более 50 беспилотников. При этом на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ около Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского в Харьковской области и Сергеевки в ЛНР. При этом армейской авиацией и огнем тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Надия в ЛНР и Берестовое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении отражена атака ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР. В то же время ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике противника под Григоровкой в ДНР, Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника вблизи Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Червоное в Запорожской области. При этом нанесено поражение живой силе и технике противника под Новомихайловкой, Павловкой и Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ составили до 170-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также противотанковое орудие «Рапира».

На Запорожском направлении пресечена атака ВСУ около Вербового. Кроме того, в районе населенного пункта Успеновка нанесено огневое поражение живой силе и технике противника. В общей сложности уничтожено до 85-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма. В результате огневого поражения уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих и 2 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы Д-30.

Всего за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 147-ми районах.

Москва, Светлана Антонова

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