ВКС РФ и ПВО сбили четыре украинских самолета и вертолет

Российские войска за сутки сбили два бомбардировщика Су-24, два истребителя Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены четыре ракеты HARM, две крылатые ракеты «Нептун», реактивный снаряд HIMARS и 23 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24, – уточняет оборонное ведомство. – Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины».

Тем временем, подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак противника на Купянском направлении, уничтожив до 50-ти военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении российская армия отбила десять атак штурмовых групп механизированных бригад и бригады специального назначения ВСУ. «Общие потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», – добавили в МО.

Наибольшие потери киевский режим понес на Донецком направлении, где ВСУ лишились 260-ти военнослужащих убитыми и ранеными и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская артсистема М777 и РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией уничтожили до 140 боевиков и наемников, а также три автомобиля.

Три атаки было отражено на Запорожском направлении. Здесь ВСУ потеряли до 20-ти военнослужащих, два танка и три машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: британская гаубица FH-70, орудие Д-20, а также американская гаубица М119.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы», – сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины в Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» и в районе населенного пункта Первомайское в ДНР.

Москва, Зоя Осколкова

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