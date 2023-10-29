В Киеве заявили о готовности отказаться от транзита российского газа в Европу

Глава правления украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что Киев готов отказаться от транзита российского газа в Европу в конце 2024 года.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится», – цитируют его слова украинские СМИ. Чернышев пояснил, Украина продолжает транзит в Европу по своей территории во время военных действий только потому, что в российском газе накануне зимы нуждаются некоторые европейские страны.

«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать «голубое топливо» и готовиться к зиме… Особенно страны, не имеющие выхода к морям», – уточнил глава правления украинского «Нафтогаза».

Комментируя возможность продления контракта по просьбе Евросоюза, Чернышов сказал, что пока «каких-либо сигналов» из Брюсселя не поступало.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году.

Киев, Светлана Антонова

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