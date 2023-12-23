ВС РФ отбили атаку на Краснолиманском направлении и уничтожили до 190 боевиков

На Краснолиманском направлении специальной военной операции российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на западной окраине Серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В то же время, по его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, районам скопления живой силы, огневых средств и шести опорным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Серебрянка и Червона Диброва.

Как уточнил Савчук, всего артиллерийскими подразделениями группировки нанесено огневое поражение по 150 выявленным целям противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 орудий полевой артиллерии и минометов.

Общие потери противника составили: до 190 военнослужащих, БМП «Бредли», три ББМ, три автомобиля, САУ «Гвоздика», гаубицы «Цезарь» и Д-30.

Луганск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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