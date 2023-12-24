На Украине не осталось добровольцев для армии – генерал ВСУ

На Украине уже не осталось граждан, которые добровольно готовы вступить в ряды вооруженных сил собственной страны. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. По его словам, именно по этой причине сотрудники военкоматов ходят по квартирам и частному сектору в поисках потенциальных призывников.

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ для того, чтобы оказывать сопротивление, закончились», – сказал Марченко в интервью германским СМИ.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости мобилизовать в армию порядка 450-500 тысяч человек по просьбе командования ВСУ.

Начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк подчеркивал, что государство наберет необходимое количество людей в ВСУ в любом случае. Одной из мер станет закон о призыве в армию украинцев, которые находятся зарубежом.

Киев, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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