Украинские власти расширили круг граждан, подлежащих мобилизации, включив в него женщин старше 55 лет. Это правило действует не зависимо от состояния здоровья будущих членов ВСУ, рассказали украинские военнопленные.

«Возрастов в украинской армии не существует: от 18 до 60 ты служишь. До 65 мужчины. Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь, слышал, что до 60 девочки должны служить», – рассказал воевавший в рядах ВСУ и попавший в плен Роман Калиниченко.

Другой военнопленный с того же направления находился в одном подразделении с 64-летним мужчиной. Сотрудники территориального центра комплектования схватили его на улице, когда мужчина шел за хлебом, рассказал российский военнослужащий с позывным «Хазар» РИА Новости.

Американская газета Wall Street Journal признала, что ВСУ уже лишились самых опытных бойцов и тех, кто шел бороться с ВС РФ добровольно. За время конфликта с Россией киевский режим потерял тысячи военных.

«Украина потеряла тысячи военнослужащих, включая самых опытных и мотивированных бойцов», – пишет издание.

В декабре депутаты Верховной рады активно обсуждали возможность отправлять женщин на передовую. Чтобы набрать необходимые 500 тыс. человек в ряды ВСУ, мобилизоваться «должны все», уверены в парламенте.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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