Россия последовательно достигает поставленных перед СВО целей и никак не может быть побеждена, заверил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что все остальные варианты – фантазии тех, кто не учил историю.

«Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Мы будем достигать целей спецоперации последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем», – сказал министр во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Лавров добавил, что Россия не возражает против договоренностей киевского режима с другими странами, но они не могут повлиять на задачи России.

12 января Киев и Лондон подписали соглашение в сфере безопасности сроком на 10 лет. Итогом переговоров также стал пакет военной помощи на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Париж анонсировал подписание аналогичного соглашения с Киевом, подготовка документа почти завершена.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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