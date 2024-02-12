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Понедельник, 12 февраля 2024, 16:07 мск

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Армия России отразила более 20 атак ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ

За последние сутки ВС РФ отбили 21 атаку в зоне специальной военной операции, а также улучшили положение на двух направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По три атаки ВСУ российские войска отразили на Купянском и Южно-Донецком направлениях. При этом на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки штурмовых групп.

Занять более выгодные рубежи и позиции удалось подразделениям «Южной» группировки войск на Донецком направлении, здесь российские военные отразили 13 атак противника. Кроме того, уничтожены два полевых склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Общие потери киевского режима за прошедшие сутки составили 825 боевиков и наемников убитыми и ранеными, танк, четыре броневика, 20 автомобилей и пикапов, САУ «Гвоздика», две артсистемы М777, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», буксируемая пушка «Гиацинт-Б» и гаубица Д-30.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средства ПВО перехватили 33 украинских дрона в Херсонской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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