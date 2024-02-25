Армия России отбила 14 контратак ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации

За минувшие сутки ВС РФ отразили 14 контратак штурмовых групп ВСУ в зоне спецоперации. При этом на двух направлениях российским бойцам удалось занять более выгодные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили семь контратак и улучшили свои позиции. «Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD»», – говорится в сообщении.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники, отражено четыре контратаки. Киевский режим потерял здесь до 180 боевиков и наемников, танк, три автомобиля, артсистему М777, гаубицу М198 и орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. «Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град»», – отметили в оборонном ведомстве. Кроме того, российские военные уничтожили станцию РЭБ «Буковель-АД» и склад боеприпасов.

Две контратаки отбили подразделения группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. ВСУ потеряли 30 военнослужащих, три автомобиля и артсистему М777.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка. Украинская армия лишилась свыше 360 военнослужащих, танка, двух броневиков и четырех автомобилей. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ», – добавили в МО.

Тем временем, система ПВО в течение суток перехватила шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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